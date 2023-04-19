Росіяни розповідають школярам про "СВО" під час уроків історії на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Якщо спочатку це відбувалось в межах “розмов про важливе” – спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії. Зауважимо, політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", - пише ЦНС.

З наступного навчального року російські окупанти планують запровадити обов’язковий військовий вишкіл для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію.

Водночас створюються осередки мілітаристичних угруповань “юнармії”, які діють при школах.