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У Маріуполі зафіксували рух військової техніки у бік Волновахи та Бердянська

19 квітня, 2023 середа
17:33
Війна з Росією Маріуполь

У середу, 19 квітня, у Маріуполі зафіксували рух військової техніки росіян у напрямку Бердянська та Волновахи

Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техніки через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи", - пише Андрющенко.

Також зафіксовано рух танків Т-72 через центр Маріуполя в бік Мангушу та далі в напрямку Бердянська.

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