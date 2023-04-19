У Маріуполі зафіксували рух військової техніки у бік Волновахи та Бердянська

Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техніки через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи", - пише Андрющенко.

Також зафіксовано рух танків Т-72 через центр Маріуполя в бік Мангушу та далі в напрямку Бердянська.