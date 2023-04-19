У Маріуполі зафіксували рух військової техніки у бік Волновахи та Бердянська
У середу, 19 квітня, у Маріуполі зафіксували рух військової техніки росіян у напрямку Бердянська та Волновахи
Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техніки через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи", - пише Андрющенко.
Також зафіксовано рух танків Т-72 через центр Маріуполя в бік Мангушу та далі в напрямку Бердянська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе