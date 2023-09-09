Росіяни самі давно використовують снаряди зі збідненим ураном, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда одразу почала створювати маніпуляції на темі надання українській армії снарядів зі збідненим ураном, погрожувати екологічними наслідками та заявляти про нібито про великий ризик онкологічних захворювань.

Центр протидії дезінформації спростовує ці маніпуляції: "Хоча в ООН проти передачі Україні таких снарядів, їх використання не заборонене міжнародним правом, а МАГАТЕ заявляє, що залишки збідненого урану, розсіяні в навколишньому середовищі, "не становлять радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".

Але МАГАТЕ наголошує, що збіднений уран може становити небезпеку в разі потрапляння його частинок в організм.

Але російські військові самі використовують ці снаряди на полі бою, що підтверджує ряд військових експертів і видань, а про їх наявність у РФ говорив російський президент Володимир Путін і підтверджували США.

Офіційні російські ЗМІ повідомляли, що їх модернізовані танки, зокрема Т-80БВ, можуть стріляти снарядами зі збідненим ураном. А пропагандистські канали поширювали інструкції, як знищувати танки Leopard снарядами ЗБМ60 "Свинець-2" калібру 125-мм, які є одним із типів танкових боєприпасів зі збідненим ураном.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити панічні настрої серед цивільного населення за допомогою таких маніпуляцій.

Центр пояснює, що "снаряди зі збідненим ураном допоможуть Україні ефективніше знищувати російські танки на полі бою, а Велика Британія рекомендувала застосовувати ці снаряди на британських важких танках Challenger, а США - на танках американського виробництва Abrams".

Довідка. Збіднений уран – це метал, а саме залишки, які утворюються під час виробництва ядерного палива. Він на 70% перевищує щільність свинцю, який використовується у традиційних боєприпасах. Через високу щільність цього металу його використовують у військових цілях, зокрема для пробиття броні танків.