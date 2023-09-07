У Міноборони США прокоментували надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає CNN.

Зазначається, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть стріляти з танків американських танків Abrams, що мають надійти в Україну нинішньої осені. Вони можуть пробивати броньові пластини, адже набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

"Ми абсолютно впевнені, що українці будуть використовувати їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", — сказав Сінгх.