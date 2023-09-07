У Міноборони США прокоментували надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном
У Міністерстві оборони США висловили впевненість, що українські війська використовуватимуть боєприпаси зі збідненим ураном відповідально, тобто для звільнення своєї території
Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає CNN.
Зазначається, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть стріляти з танків американських танків Abrams, що мають надійти в Україну нинішньої осені. Вони можуть пробивати броньові пластини, адже набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.
"Ми абсолютно впевнені, що українці будуть використовувати їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", — сказав Сінгх.
- У середу, 6 вересня, з офіційним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого він зустрівся з очільником уряду Денисом Шмигалем
- США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні - цього разу в нього увійдуть боєприпаси зі збідненим ураном.
- Також держсекретар Ентоні Блінкен в Києві оголосив, що США виділили для допомоги Україні понад $1 млрд.
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