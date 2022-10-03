Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Херсона Роман Головня.

"Кожну ситуацію окупанти намагаються використати на свою сторону з точки зору звинувачення ЗСУ, що вони несуть разом з визволенням якийсь дискомфорт і негатив для мешканців Херсону. Вони самі підірвали газопровід в районі селища Тарасівка і позбавили велику частину області можливості користуватися газом. Вони продовжують це робити і наголошують на тому, що перемикають газогін на російську систему і це з одна причин того, що там перебої з газом. Це одна із частин терору РФ проти мирного населення України, зокрема Херсонщини", - розповів Головня.