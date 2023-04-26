Про це в ефірі Еспресо заявив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Євген Дикий.

"Плануючі бомби дозволяють ворогу не тільки працювати на лінії зіткнення. Вони не залітають за неї, бо дуже бояться нашої ППО. Проблема в тому, що з цими новими плануючими бомбами вони отримали можливості скидати ці бомби приблизно за 20 км від лінії зіткнення, а бомба ще залітає на 40-50 км. Вони собі залишають 20 км запасу, щоб ми їх не могли нічим дістати. Бомби залітають доволі точно", - заявив він.

Дикий розповів, як окупанти їх роблять.

"Росіяни беруть старі авіабомби, яких у них в запасах дуже багато. До них додають GPS-голівку наведення і два крильця. Вона тоді летить далі і відносно точно. Це дуже серйозна загроза нашим штабам, нашим складам - тиловій інфраструктурі. Єдине, що нас рятує - це поки малосерійне, напівкустарне виробництво. Вони за місяць можуть переробляти на такі "розумні", крилаті десь 20, максимум 30 бомб. Росіяни це роблять саме на заводах, але оця напівкустарність викликана тим. що електронні компоненти вони не виготовляють. Вони підсанкційні, їх завозять малими партіями через треті країни. Ось це поки вузьке місце", - підсумував експерт.