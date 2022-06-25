Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

"Після візиту московських агентів ФСБ в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди", - написав Андрющенко.