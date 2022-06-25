Росіяни спалили бібліотеку храму Петра Могили у Маріуполі, там були унікальні книги
Окупаційна влада Маріуполя, після приїзду в місто церковних діячів РПЦ з інспекцією, спалила всю велику бібліотеку Храму Петра Могили ПЦУ
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
"Після візиту московських агентів ФСБ в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди", - написав Андрющенко.
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