Росіяни спробували прорвати лінію фронту в зоні ООС і втратили 4 танки
Станом на 18.00 24 лютого з боку російських військ тривають обстріли вздовж всієї лінії фронту у Донецькій та Луганській областях
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Спроба прориву РФ сталась районі населеного пункту Піщевик.
"Вона звершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника. Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників", - йдеться у повідомленні.
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