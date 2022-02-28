Росіяни створили канал для пошуку своїх рідних, убитих і полонених в Україні, влада РФ заблокувала сайт із такими даними

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.



Канал "Ищи своїх" налічує майже 290 тис. підписників. Там публікують інформацію про російських військових, котрі воювали проти України та загинули чи потрапили в полон. Крім того, на каналі закликають виходити на протести проти президента РФ Володимира Путіна.



Крім того, у Росії створили сайт, де близькі військових РФ могли знайти інформацію про своїх близьків. Однак російська влада видалила ресурс.





Нагадаємо, Міноборони України запускає "гарячу" телефонну лінію до рідних і близьких учасників російського військового вторгнення.

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