Росіяни створили канал для пошуку своїх рідних, убитих і полонених в Україні, влада РФ заблокувала сайт із такими даними
Росіяни створили телеґрам канал для пошуку полонених і вбитих в Україні військових і закликають виходити на протести, а влада РФ видалила сайт, що містив таку ж інформацію
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Канал "Ищи своїх" налічує майже 290 тис. підписників. Там публікують інформацію про російських військових, котрі воювали проти України та загинули чи потрапили в полон. Крім того, на каналі закликають виходити на протести проти президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, у Росії створили сайт, де близькі військових РФ могли знайти інформацію про своїх близьків. Однак російська влада видалила ресурс.
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