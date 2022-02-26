"Вернись живым из Украины!" Міноборони відкриває call centre для родичів окупантів
Міністерство оборони України запускає "гарячу" телефонну лінію до рідних і близьких учасників російського військового вторгнення
Про її появу повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні ближче до вечора у Міністерстві оборони відкриється "гаряча" телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів, російських окупантів. Вона називатиметься "Повернися живим з України!" (рос. "Вернись живым из Украины!").
Як зазначає Геращенко, на цій "гарячій лінії"" громадяни РФ зможуть дізнатися про те, "чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення".
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"Або вирішити питання про те, коли і як Ви зможете забрати тіло Вашого загиблого родича.
Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, Ви зможете залишити для Вашого чоловіка, сина коротку звістку", - додав Антон Геращенко.
З цього приводу готується офіційна заява Міністерства оборони України.
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