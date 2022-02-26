"Там мають знати, скільки російських тіл лежить на українській землі": Верещук просить Червоний Хрест вивезти тіла окупантів до РФ
Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ
Про це вона заявила у відеозверненні, передає Еспресо.TV.
"Ми звертаємо до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МЧКХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до РФ. Це тисячі тіл окупантів", - повідомила Верещук.
Вона додала, що це гуманітарна потреба.
"Ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ. Там мають знати, скільки російських тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі", - сказала віцепрем'єр.
Вона закликала Червоний Хрест вирішити цю гуманітарну проблему.
"Ми ще раз звертаємось до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів і чоловіків було менше - в інший спосіб, їх будуть тисячі", - підсумувала Верещук.
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