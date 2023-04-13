Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину, є руйнування

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

Обстріл вівся з важкої артилерії. Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджені також п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, 2 газогони та 3 лінії електропередачі.