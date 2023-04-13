Росіяни тричі за день обстріляли Нікопольщину, є руйнування
Протягом четверга, 13 квітня, росіяни тричі обстріляли Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади, є руйнування, обійшлося без жертв
Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
Обстріл вівся з важкої артилерії. Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджені також п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, 2 газогони та 3 лінії електропередачі.
- У середу армія ворога відкрила вогонь по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок влучань російських снарядів понад 13 домівок пошкоджені, поранено чотирьох людей.
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