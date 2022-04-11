Росіяни - це нацисти, які вбивають цивільне населення. Вони - не друга армія світу та бояться воювати проти ЗСУ, - канадський снайпер Валлі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.TV



“Кожна війна є різною. Війна проти ІДІЛ відрізнялась проти Талібану. Кожна війна, на якій я побував, була різною. Це були мої місії. Війна в Україні дуже жорстока. Росіяни мають дуже багато потужної та сучасної зброї. Ми завжди говорили, що в них друга за потужністю армію в світі, але тепер ми знаємо, що це зовсім неправда. Українці б’ють російську армію, хоча ви маєте набагато менше озброєння, потужних установок та літаків. Не так, щоб розгромити повністю, але ЗСУ дають їм гідну відповідь.” - розповів Валлі.



Валлі вважає, що основною відмінністю армії РФ проти ЗСУ є лише наявність потужної зброї, яку вони хаотично використовують проти цивільного населення України.



“Я вважаю, що росіяни не потужні воїни. Вони все руйнують та стріляють хаотично по цивільному населенню. Вони стріляють у будівлі, якщо навіть там нікого немає. Коли я був Ірпені вони все руйнували. Так, вони вбивали невелику кількість солдатів, але переважно розстрілювали цивільних громадян. Хочу наголосити, що росіяни все це роблять не перед ЗСУ. Там, де є ЗСУ росіяни бояться. Бояться воювати проти ЗСУ і поводяться як нацисти”, - додав Валлі.



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