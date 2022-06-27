Дипломат поділився деталями в програмі "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".

"Очевидно, що росіяни цілили саме у торговий центр у Кременчуці, щоб убити людей. Абсолютно байдуже, що окупанти будуть говорити. Я впевнений, що цього ракетного удару завдавали саме для того, щоб налякати й посіяти паніку. Це не тільки Кременчук. Росіяни бʼють по всій Україні, по цивільних людях", - зазначив Чалий.

Дипломат додав, що Російська Федерація зі спонсора тероризму перетворилася на державу-терористку.

"Не часто таке відбувається у світі, коли ціла держава застосовує повний набір терористичного інструментарію. Російська Федерація зі стратегічного бомбардувальника бʼє крилатими ракетами. Це тероризм, який вийшов на рівень держави. Уже навіть не актуально говорити, що Росія - спонсор тероризму. Це вже держава-терористка. У світі більше такої немає", - зауважив Валерій Чалий.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.

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