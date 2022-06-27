Росіяни цілили саме в торговий центр, аби вбити людей, - дипломат Чалий про обстріл Кременчука
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що російські окупанти навмисне цілили саме в торговий центр у місті Кременчуці, щоб убити людей
Дипломат поділився деталями в програмі "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".
"Очевидно, що росіяни цілили саме у торговий центр у Кременчуці, щоб убити людей. Абсолютно байдуже, що окупанти будуть говорити. Я впевнений, що цього ракетного удару завдавали саме для того, щоб налякати й посіяти паніку. Це не тільки Кременчук. Росіяни бʼють по всій Україні, по цивільних людях", - зазначив Чалий.
Дипломат додав, що Російська Федерація зі спонсора тероризму перетворилася на державу-терористку.
"Не часто таке відбувається у світі, коли ціла держава застосовує повний набір терористичного інструментарію. Російська Федерація зі стратегічного бомбардувальника бʼє крилатими ракетами. Це тероризм, який вийшов на рівень держави. Уже навіть не актуально говорити, що Росія - спонсор тероризму. Це вже держава-терористка. У світі більше такої немає", - зауважив Валерій Чалий.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе