Росіяни утримують у Чорному морі підводний ракетоносій

Про це пишуть Сили оборони півдня та ВМС ЗСУ.

Зазначається, що на бойовому чергуванні в морі 3 кораблі ворожого флоту. В Азовському - 1, у Чорному - 2, один з яких - підводний човен зі спорядженням до 4 ракет типу "калібр".

Водночас Військово-Морські сили стверджують, що у Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед них один ракетоносій. Зауважимо, що він не споряджений "калібрами".