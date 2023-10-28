Росіяни утримують у Чорному морі підводний ракетоносій
Станом на ранок 28 жовтня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, один з них - ракетоносій. Він споряджений 4 "калібрами"
Про це пишуть Сили оборони півдня та ВМС ЗСУ.
Зазначається, що на бойовому чергуванні в морі 3 кораблі ворожого флоту. В Азовському - 1, у Чорному - 2, один з яких - підводний човен зі спорядженням до 4 ракет типу "калібр".
Водночас Військово-Морські сили стверджують, що у Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед них один ракетоносій. Зауважимо, що він не споряджений "калібрами".
- 27 жовтня російські окупанти утримували у Чорному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі, один з них був ракетоносієм.
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