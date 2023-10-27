Окупанти вивели у Чорне море 4 кораблі, серед них є ракетоносій

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Відомо, що загалом у морі перебувають 5 бойових кораблів ворожого флоту, з них 4 у Чорному та 1 в Азовському морях.

Натомість на бойовому чергуванні перебуває 1 підводний ракетоносій, спорядження якого - до 4 крилатих ракет типу "калібр".

Натомість ВМС ЗСУ повідомляли про 3 ворожі кораблі у Чорному морі. Зазначалося, що попри те, що РФ вивела ракетоносій на бойове чергування, він не споряджений крилатими ракетами "калібр".

Водночас в Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель, ракетоносії відсутні. У Середземному - три. Серед них, один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".

Фото: ВМС ЗСУ