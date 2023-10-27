Окупанти вивели у Чорне море 4 кораблі, серед них є ракетоносій
Станом на ранок 27 жовтня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі, один з них - ракетоносій
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Відомо, що загалом у морі перебувають 5 бойових кораблів ворожого флоту, з них 4 у Чорному та 1 в Азовському морях.
Натомість на бойовому чергуванні перебуває 1 підводний ракетоносій, спорядження якого - до 4 крилатих ракет типу "калібр".
Натомість ВМС ЗСУ повідомляли про 3 ворожі кораблі у Чорному морі. Зазначалося, що попри те, що РФ вивела ракетоносій на бойове чергування, він не споряджений крилатими ракетами "калібр".
Водночас в Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель, ракетоносії відсутні. У Середземному - три. Серед них, один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".
Фото: ВМС ЗСУ
- 26 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 5 російських кораблів, серед них – один підводний носій крилатих ракет "Калібр".
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