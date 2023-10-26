РФ вивела в Чорне море ракетоносій із чотирма "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"У морі 6 бойових кораблів ворожого недофлоту, з них 5 у Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - ідеться у повідомленні.

Вказується, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Раніше ВМС повідомляла про відсутність ракетоносіїв у Чорному морі.

У Середземному морі чергують три кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".

Фото: ВМС ЗСУ