РФ вивела в Чорне море ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на 26 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 5 російських кораблів, серед них – один підводний носій крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"У морі 6 бойових кораблів ворожого недофлоту, з них 5 у Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - ідеться у повідомленні.
Вказується, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.
Раніше ВМС повідомляла про відсутність ракетоносіїв у Чорному морі.
У Середземному морі чергують три кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".
Фото: ВМС ЗСУ
- 25 жовтня російська окупаційна армія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 кораблів. При цьому ракетоносії були заведені до пунктів базування.
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