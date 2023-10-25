РФ завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 25 жовтня російська окупаційна армія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 кораблів. При цьому ракетоносії заведено до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"У морі 6 бойових кораблів ворожого недофлоту, з них 5 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.
Раніше пресслужба ВМС повідомила про чергування в Чорному морі двох кораблів РФ.
У Середземному морі чергують три кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".
Фото: ВМС ЗСУ
- 24 жовтня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували чотири російські кораблі: серед них два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів".
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