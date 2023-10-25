РФ завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"У морі 6 бойових кораблів ворожого недофлоту, з них 5 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Раніше пресслужба ВМС повідомила про чергування в Чорному морі двох кораблів РФ.

У Середземному морі чергують три кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до восьми "калібрів".

Фото: ВМС ЗСУ