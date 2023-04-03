Росіяни в Авдіївці поцілили в автобус, водія поранено, пасажирка загинула

Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни вдарили по Індустріальному проспекту, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Кириленко також розповів, що у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Обійшлося без постраждалих.