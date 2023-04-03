Росіяни в Авдіївці поцілили в автобус, водія поранено, пасажирка загинула
У понеділок, 3 квітня, росіяни поцілили в автобус в Авдіївці. В транспорті знаходилось двоє людей, пасажирка загинула, водія було поранено
Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни вдарили по Індустріальному проспекту, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Кириленко також розповів, що у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Обійшлося без постраждалих.
- У неділю, 2 квітня, унаслідок дій російських військових загинуло 6 мирних жителів Донеччини, щонайменше 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе