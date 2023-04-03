За добу РФ убила шість жителів Костянтинівки, в області 15 поранених
У неділю, 2 квітня, унаслідок дій російських військових загинуло 6 мирних жителів Донеччини, щонайменше 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора росіяни у місті Костянтинівка убили 6 жителів та 9 поранили. Також у Бахмуті троє мирних людей дістали уражень.
По одному постраждалому у містах Торецьк, Вугледар і селищі Калинівка.
Загалом 15 мирних жителів на Донеччині дістали поранення.
Встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха нині неможливо. Загалом від початку повномасштабної війни РФ на Донеччині загинуло 1446 українців та 3336 було поранено.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує очільник області.
Учора повідомлялося, що у Костянтинівці осколкових поранень зазнало вісім людей. Обстріли здійснювалися з РСЗВ та С-300.
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