Росіяни вбили 363 дітей і поранили понад 718 за час повномасштабної війни проти України
Окупанти вбили 363 дітей, понад 718 поранили, а також пошкодили 2328 закладів освіти за час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 20 серпня 2022 року більше ніж 1081 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 377, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
На Запоріжжі внаслідок російського артобстрілу Шевченківського 19 серпня отримала поранення 8-річна дівчинка.
Стало відомо, що в Краматорську на Донеччині 12 серпня окупанти поранили 12-річну дівчинку.
Також дізналися про загибель 9-річної дівчинки 27 травня під час роійського обстрілу будинків у Великому Артаковому на Миколаївщині.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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