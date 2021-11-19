Росіяни вбили українського військового у зоні ООС
У п'ятницю, 19 листопада, станом на 11:00 російські окупанти у зоні Операції об'єднаних сил 4 рази обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовослужбовець
Про це повідомляє штаб ООС.
З чотирьох обстрілів у трьох випадках загарбники застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
У бік Мар'їнки окупанти двічі вели вогонь, задіявши заборонені міномети калібру 82 мм та артилерію калібру 122 мм.
У напрямку Лопаскиного противник здійснив обстріл із міномету калібру 82 мм.
Поблизу Причепилівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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