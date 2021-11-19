Росіяни вбили українського військового у зоні ООС

Про це повідомляє штаб ООС.



З чотирьох обстрілів у трьох випадках загарбники застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



У бік Мар'їнки окупанти двічі вели вогонь, задіявши заборонені міномети калібру 82 мм та артилерію калібру 122 мм.



У напрямку Лопаскиного противник здійснив обстріл із міномету калібру 82 мм.



Поблизу Причепилівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.