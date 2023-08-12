Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: без постраждалих
Уранці суботи, 12 серпня, російська армія атакувала місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині двома балістичними ракетами. За попередньою інформацією, минулося без жертв серед населення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються", - написав він.
Також про вибухи у місті інформував голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він підтвердив, що станом на 10:45 загиблих внаслідок російського удару немає.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.
Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко зазначив, що сьогодні ворог ударив по Криворізькому району двома ракетами. За його словами, найголовніше, що ніхто не постраждав.
Він також закликав не знімати та не викладати кадри прильотів в соціальних мережах.
"Не допомагайте ворогу зорієнтуватися", - наголосив Ситниченко.
- Крім цього, російські терористи вранці 12 серпня вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Унаслідок атаки загинув поліціянт, ще 12 людей отримали поранення.
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