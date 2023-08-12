Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко.

"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблим виявився 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані.

"Мої співчуття родині загиблого. Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", - додав Клименко.