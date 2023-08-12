Армія РФ вранці вдарила авіабомбою по Оріхову: загинув поліцейський, 12 поранених
Російські терористи вранці 12 серпня вдарили керованою авіабомбою Оріхову Запорізької області. Унаслідок атаки загинув поліцейський, ще 12 людей отримали поранення
Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко.
"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблим виявився 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані.
"Мої співчуття родині загиблого. Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", - додав Клименко.
- Російські терористи зранку 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка.
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