Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Зазначається, що одразу сталося дві пожежі. Вогонь охопив 360 кв м. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Крім цього, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила в ефірі Еспресо, що ворог здійснив атаку БПЛА.

"5 було знищено в нашій зоні відповідальності, але є і влучання у Криворізькому районі. Сільськогосподарське підприємство, є цивільний постраждалий. Зруйновані складські приміщення, понівечено обладнання", - зазначила Гуменюк.

У Повітряних Силах України повідомили, що ворог атакував іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край.

У результаті бойової роботи сили ППО знищили 5 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

"Частину ударних БПЛА не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо, без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!" - зазначили у повідомленні.