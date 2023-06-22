У більшій частині України оголошено повітряну тривогу: загроза ракетного удару

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Фото: Мапа повітряних тривог

Також про небезпеку попереджають Повітряниі сили ЗСУ у телеграм.

"Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Спочатку повітряна була оголошена у Києві. Згодом через ракетну загрозу тривогу оголосили у центральних, північних, південних і східних областях.

У ПС повідомили, що тривога охопила Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області.