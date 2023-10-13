Росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі: є загибла

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", - написав він.

Також унаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали двоє людей, зокрема 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

"В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини", - розповів Прокудін.

Трагедію в Бериславі прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, підіймають БПЛА, вистежують, скидають із дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид. Їхня ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни", - написав він.

Єрмак також порівняв дії ісламістів в Ізраїлі з діями російських окупантів.

"Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні й продовжують ці терористичні дії зараз", - наголосив керівник ОП.

"Сьогодні ми повинні об‘єднатися і давати жорстку відповідь. Терор розуміє лише силу", - додав він.