Росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі: є загибла
13 жовтня російська окупаційна армія вдарила дроном по автівці з цивільними у Бериславі Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", - написав він.
Також унаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали двоє людей, зокрема 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.
"В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини", - розповів Прокудін.
Трагедію в Бериславі прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, підіймають БПЛА, вистежують, скидають із дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид. Їхня ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни", - написав він.
Єрмак також порівняв дії ісламістів в Ізраїлі з діями російських окупантів.
"Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні й продовжують ці терористичні дії зараз", - наголосив керівник ОП.
"Сьогодні ми повинні об‘єднатися і давати жорстку відповідь. Терор розуміє лише силу", - додав він.
- 12 жовтня окупанти здійснили артобстріл Берислава, внаслідок чого дістав поранення чоловік.
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