Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий і поранені
Російські окупанти у неділю, 30 липня, артилерією атакували Костянтинівку Донецької області. Унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще три людини отримали поранення, серед них підліток
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що о 5:30 російські терористи завдали ракетного удару по селищу Предтечиному. У результаті ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.
Також 30 липня о 14:15 окупанти обстріляли Костянтинівку.За попередніми даними, російська армія використала артилерію. Через це 24-річний чоловік та 81-річна жінка дістали осколкових поранень.
За даними прокурорів, снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.
Крім цього, російські окупанти о 19:20 касетними боєприпасами знову атакували Костянтинівку.
"Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі", - зазначили прокурори.
Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева жителька.
- У неділю, 30 липня, російські терористи вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по селу Новодмитрівка отримала поранення одна жінка, її забрали до лікарні.
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