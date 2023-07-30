Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий і поранені

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що о 5:30 російські терористи завдали ракетного удару по селищу Предтечиному. У результаті ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Також 30 липня о 14:15 окупанти обстріляли Костянтинівку.За попередніми даними, російська армія використала артилерію. Через це 24-річний чоловік та 81-річна жінка дістали осколкових поранень.

За даними прокурорів, снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.

Крім цього, російські окупанти о 19:20 касетними боєприпасами знову атакували Костянтинівку.

"Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі", - зазначили прокурори.

Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева жителька.