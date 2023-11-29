Росіяни вдарили по передмістю Херсона: загинув чоловік
Російські військові у середу, 29 листопада, завдали чергового удару по місту Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув цивільний місцевий житель
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що обстріл передмістя Херсона стався близько 16:00. Росіяни атакували місто з тимчасово окупованого лівобережжя.
Внаслідок атаки окупантів загинув 68-річний чоловік.
На момент ворожої атаки він перебував на власному подвір'ї.
- Також уночі 28 листопада росіяни завдали удару по житлових будинках і закладу освіту у Херсоні, унаслідок чого у лікарні загинув мирний мешканець.
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