Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є постраждалий і руйнування
Уночі проти вівторка, 28 листопада, російські війська завдали удару по житлових будинках Херсона, унаслідок чого постраждав мирний мешканець
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що цієї ночі армія РФ обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
Під ударом окупантів опинилися житлові квартали у центральній частині міста.
За словами начальника МВА, внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості отримав 71-річний чоловік. Наразі він ушпиталений.
- У ніч на 28 листопада російська армія загрожувала території України різним видом озброєння, зокрема з півдня атакували "шахедами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе