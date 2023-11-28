Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня

Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня

28 листопада, 2023 вiвторок
04:10
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 28 листопада російська армія загрожувала території України різним видом озброєння, зокрема з півдня атакували "шахедами"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Рівно опівночі у ПС ЗСУ повідомили про загрозу атаки балістикою зі сходу. Через пів години пролунав відбій, проте залишилася загроза застосування авіаційного озброєння:

"Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках залишається", - йдеться у повідомленні.

О 02:03 було повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей. Також була загроза ракетного удару по Кривому Розі.

О 03:48 оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінничини:

"Група "шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний".

ППО
безпілотник
Читайте також:
Ольга Лень
Автор Ольга Лень
27 листопада, 2023 понедiлок
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
штормове попередження
26 листопада, 2023 неділя
Шторм в окупованому Криму: пів мільйона споживачів без світла, в Євпаторії евакуйовано жителів затоплених будинків
танкер Johnny Ranger
27 листопада, 2023 понедiлок
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Беренгове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
00:28
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
00:15
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
2023, понедiлок
27 листопада
23:43
Оновлено
Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
23:10
діти, війна
Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
23:00
Ексклюзив
мобілізація
Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
22:45
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС звільнив ще 11 заручників, виконавши домовленості 4-денного перемир'я
22:32
Оновлено
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в сенаті анонсував розгляд законопроєкту
22:22
Зеленський
Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
22:07
Ексклюзив
електроенергія
Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
22:06
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ
21:46
Оновлено
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
21:16
книги
"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
20:43
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Підвищення тарифів може призвести до банкрутства багатьох підприємств, -  Жеваго
20:30
на фото Володимир Зеленський
Зеленський запевнив Урсулу фон дер Ляєн, що Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії до засідання Євроради
20:29
Безугла
Безугла не вважає свої дописи помилкою і наполягає: Генштаб не має плану дій на 2024 рік
20:00
OPINION
Василь Зима
Вони домовляються у нас за спиною...
19:49
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, - Генштаб
19:39
Матеуш Моравецький
Дуда прийняв присягу в нового уряду Моравецького. Його має затвердити сейм
19:32
Міноборони й посольство США домовилися про посилення спільного контролю за зброєю
19:21
Ексклюзив
затримані колаборанти, Харківщина
У Харківській прокуратурі назвали кількість колаборантів, які залишились після деокупації території області
19:20
фейк
У TikTok шириться відеозаява Зеленського про "скасування" воєнного стану в 10 областях України. Це фейк
19:04
Оновлено
"Дніпро-1" обіграв "Чорноморець": результати матчів 15-го туру УПЛ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 642-го дня війни: повернення "Скіфського золота" й атака ГУР на Смоленський авіазавод
18:56
РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка, пошкоджені житлові будинки
18:36
сектор Гази
Тимчасове перемир'я між ХАМАСом та Ізраїлем продовжено до 30 листопада
18:33
Безугла
Нардеп-"слуга" зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з комітету ВР з нацбезпеки
18:20
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії імплементацію Формули миру
18:13
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Три загрози з Чорного моря: військовий експерт Риженко розповів, чого чекати українцям взимку
18:04
грузія
16 колишніх ув'язнених із України застрягли на кордоні РФ та Грузії
18:02
OPINION
Віктор Андрусів
Чому стався провал мобілізації?
18:02
шторм в окупованому Криму
Негода в Криму: затоплені будинки, знеструмлені райони, загибель людини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV