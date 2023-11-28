Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Рівно опівночі у ПС ЗСУ повідомили про загрозу атаки балістикою зі сходу. Через пів години пролунав відбій, проте залишилася загроза застосування авіаційного озброєння:

"Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках залишається", - йдеться у повідомленні.

О 02:03 було повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей. Також була загроза ракетного удару по Кривому Розі.

О 03:48 оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінничини:

"Група "шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний".