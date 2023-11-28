Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
У ніч на 28 листопада російська армія загрожувала території України різним видом озброєння, зокрема з півдня атакували "шахедами"
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Рівно опівночі у ПС ЗСУ повідомили про загрозу атаки балістикою зі сходу. Через пів години пролунав відбій, проте залишилася загроза застосування авіаційного озброєння:
"Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках залишається", - йдеться у повідомленні.
О 02:03 було повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей. Також була загроза ракетного удару по Кривому Розі.
О 03:48 оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Вінничини:
"Група "шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний".
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