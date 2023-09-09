Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини: поранено цивільного

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що село Костобобрів Семенівської ОТГ росіяни обстріляли вранці з артилерійського озброєння.

"У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали господарські будівлі на території господарства потерпілого.