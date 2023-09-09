Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини: поранено цивільного
Російська окупаційна армія у суботу, 9 вересня, обстріляла село Костобобрів на прикордонні Чернігівської області, внаслідок чого цивільний чоловік зазнав поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що село Костобобрів Семенівської ОТГ росіяни обстріляли вранці з артилерійського озброєння.
"У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджень зазнали господарські будівлі на території господарства потерпілого.
- 9 вересня російська армія також атакувала селище Сонячне Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
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