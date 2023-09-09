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Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік

9 вересня, 2023 субота
15:05
Війна з Росією Херсонщина

У суботу, 9 вересня, російські терористи атакували селище Сонячне Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що обстріл продовжується: "Будьте в безпечних місцях".

  • У п'ятницю, 8 вересня, російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, 4 постраждали.
Україна
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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