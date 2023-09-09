Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік
У суботу, 9 вересня, російські терористи атакували селище Сонячне Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Він також наголосив, що обстріл продовжується: "Будьте в безпечних місцях".
- У п'ятницю, 8 вересня, російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, 4 постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе