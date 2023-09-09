Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що обстріл продовжується: "Будьте в безпечних місцях".