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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росіяни вдарили по Сумській області 28 некерованими ракетами. Є поранений, пошкоджене аграрне підприємство

Росіяни вдарили по Сумській області 28 некерованими ракетами. Є поранений, пошкоджене аграрне підприємство

8 жовтня, 2022 субота
21:57
війна з Росією Сумщина, ракетний удар, вибухи

У суботу, 8 жовтня, російський агресор обстріляв Краснопільську та Великописарівську громади Сумської області

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По селах Краснопільської та Великописарівської громад сталось 55 приходів, із них - 28 некерованих ракет. Росіяни гатили зі САУ та мінометів, завдали 4 авіаудари з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон.

"Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи", - написав Живицький.

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Україна
Росія
російська армія
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
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