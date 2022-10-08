Росіяни вдарили по Сумській області 28 некерованими ракетами. Є поранений, пошкоджене аграрне підприємство
У суботу, 8 жовтня, російський агресор обстріляв Краснопільську та Великописарівську громади Сумської області
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
По селах Краснопільської та Великописарівської громад сталось 55 приходів, із них - 28 некерованих ракет. Росіяни гатили зі САУ та мінометів, завдали 4 авіаудари з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон.
"Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи", - написав Живицький.
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