Росіяни вдарили по центру Херсона: трьох людей поранено
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 3 листопада, обстріляли центральну частину Херсона, унаслідок чого зазнали поранень троє людей
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон", - написав він.
Зазначається, що через ворожу атаку центру Херсона троє людей зазнали поранень. Їх госпіталізували.
- У ніч на 3 листопада російські терористи атакували Україну. У Харкові під ударами були цивільні об'єкти. На Львівщині поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, на Франківщині влучили у військовий об'єкт.
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