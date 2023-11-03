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Росіяни вдарили по центру Херсона: трьох людей поранено

3 листопада, 2023 п'ятниця
15:20
Війна з Росією обстріл Херсона

Російська окупаційна армія у п'ятницю, 3 листопада, обстріляли центральну частину Херсона, унаслідок чого зазнали поранень троє людей

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон", - написав він. 

Зазначається, що через ворожу атаку центру Херсона троє людей зазнали поранень. Їх госпіталізували. 

  • У ніч на 3 листопада російські терористи атакували Україну. У Харкові під ударами були цивільні об'єкти. На Львівщині поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, на Франківщині влучили у військовий об'єкт.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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