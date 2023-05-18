Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина загинула, 1 поранена. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця. Крім того, напередодні ворог ударив зі "Смерчів" по Удачненській громаді - пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомлені.

Фото: Донецька ОВА

Кириленко зазначив, що на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Також під вогонь потрапила Курахівська громада. У селі Гострому пошкоджено виправний заклад, у Курахівці зруйновано 2 будинки, у місті Гірник - ще 1 будинок. У Красногорівці снаряди влучили по 4 вулицям.

"Під обстрілами - район Авдіївського коксохімзаводу в Авдіївці та околиці Очеретинської громади. На Горлівському напрямку під обстрілами Часів Яр - пошкоджено чотири будинки. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Званівки, а також Торського, Зарічного та околиць Лимана", - повідомив Кириленко.

Зазначається, що за добу кількість постраждалих на Донеччині зросла до 2 загиблих і 5 поранених.