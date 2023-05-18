Росіяни вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкоджені приватні будинки, є загиблі та поранені
Вночі, 18 травня, російські військові завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Унаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі та крамниця, одна людина загинула, ще одна отримала поранення
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина загинула, 1 поранена. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця. Крім того, напередодні ворог ударив зі "Смерчів" по Удачненській громаді - пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомлені.
Фото: Донецька ОВА
Кириленко зазначив, що на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
Також під вогонь потрапила Курахівська громада. У селі Гострому пошкоджено виправний заклад, у Курахівці зруйновано 2 будинки, у місті Гірник - ще 1 будинок. У Красногорівці снаряди влучили по 4 вулицям.
"Під обстрілами - район Авдіївського коксохімзаводу в Авдіївці та околиці Очеретинської громади. На Горлівському напрямку під обстрілами Часів Яр - пошкоджено чотири будинки. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Званівки, а також Торського, Зарічного та околиць Лимана", - повідомив Кириленко.
Зазначається, що за добу кількість постраждалих на Донеччині зросла до 2 загиблих і 5 поранених.
- Нагадаємо, минулої доби, 17 травня, унаслідок обстрілів мирних населених пунктів Донецької області загинула людина. Також ексгумована дитина, загибла під час тимчасової окупації.
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