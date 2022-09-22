Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - наголосив він.

21 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, унаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів.

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