Росіяни вдарили ракетами по вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами окупантів, - Братчук
У Харкові росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу та знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх ліквідованих військових
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.
"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - наголосив він.
- 21 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, унаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів.
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