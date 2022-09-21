РФ обстріляла Харківщину: поранено 6 людей, у тому числі дитина
У середу, 21 вересня, російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, внаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Під час ворожого обстрілу Куп'янська постраждали троє чоловіків віком 36, 47 і 63 роки, 83-річна жінка та 13-річний хлопчик.
Внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча було поранено 55-річну жінку.
Очільник Харківщини зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, вони отримують медичну допомогу.
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 вересня на Харківському напрямку українські військові відбили російський наступ на Куп'янськ.
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