РФ обстріляла Харківщину: поранено 6 людей, у тому числі дитина

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під час ворожого обстрілу Куп'янська постраждали троє чоловіків віком 36, 47 і 63 роки, 83-річна жінка та 13-річний хлопчик.

Внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча було поранено 55-річну жінку.

Очільник Харківщини зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, вони отримують медичну допомогу.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 вересня на Харківському напрямку українські військові відбили російський наступ на Куп'янськ.

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