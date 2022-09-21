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Головна війна з Росією РФ обстріляла Харківщину: поранено 6 людей, у тому числі дитина

РФ обстріляла Харківщину: поранено 6 людей, у тому числі дитина

21 вересня, 2022 середа
21:58
війна з Росією Куп'янськ, Харківщина

У середу, 21 вересня, російські окупанти обстріляли населені пункти Куп'янськ і Стрілеча на Харківщині, внаслідок чого постраждали шестеро мирних жителів

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під час ворожого обстрілу Куп'янська постраждали троє чоловіків віком 36, 47 і 63 роки, 83-річна жінка та 13-річний хлопчик.

Внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча було поранено 55-річну жінку.

Очільник Харківщини зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, вони отримують медичну допомогу.

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 вересня на Харківському напрямку українські військові відбили російський наступ на Куп'янськ.

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Новини
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
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