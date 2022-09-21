Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За день, 21 вересня, підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника. Зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів.

Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

З початку доби, 21 вересня, російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ, постраждали більше ніж 30 населених пунктів.

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