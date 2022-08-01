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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, намагалися розвідати позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Мазанівки, Яковлівки

1 серпня, 2022 понедiлок
08:11
війна з Росією окупанти рф

Ворог силами розвідувальних груп намагався уточнити розміщення позицій ЗСУ в напрямку Мазанівки, Яковлівки, а також провів розвідку боєм біля Мар’їнки. Тривають бої у напрямку Бахмута

Про це передає у фейсбук Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій українських військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

Намагався здійснити розвідку позицій наших військ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Продовжує ведення повітряної розвідки безпілотниками.

Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Також фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

"Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового.

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