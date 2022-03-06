Росіяни везли в Україну парадну форму з медалями, - ССО

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій у Facebook.



"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення". - заявили у ССО.

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