Чергова історія з "хорошими русскіми". The Atlantic опублікував статтю про ситуацію на літературному фестивалі World Voices, яка, таке враження, написана під диктування Маші Гессен. Стаття просто до неможливості маніпулятивна. Ну і це такий смішок над "балансом думок", де ніби-то думки беруться в різних сторін, але насправді стаття веде незмінно одну лінію.

Все більше в російських лібералів йде вже наратив "подвійної жертви". Вони не лише жертви страшного Путіна – вони вже жертви "жорстоких українців"

А я от думаю: все більше в російських лібералів йде вже наратив "подвійної жертви". Вони не лише жертви страшного Путіна – вони вже жертви "жорстоких українців". І тепер весь західний світ, який турбується про свободу слова, має боронити "русскіх" від цих "жорстоких" українців.

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Чим не історія про "українців-нацистів", а? Шендерович уже прямо каже про "сплєскі нацизма". Інші кажуть те саме, тільки під іншим соусом.

І це не просто маячня, це вже якийсь ресентимент сотого рівня. Це вже плавна конвергенція з найгіршими формами роспропаганди.

Можна воювати чужими руками й чужими життями, і водночас називати тих, хто воює, нацистами. Чи принаймні жорстокими.

Те, що шлях до "їхньої" "демократичної" Росії сьогодні стелиться фізично через українські тіла, їх абсолютно не хвилює.

Можна воювати чужими руками й чужими життями, і водночас називати тих, хто воює, "нацистами". Чи принаймні "жорстокими". Так теж буває.

Бо в душі вони насправді бажають нам поразки. От воно що.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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