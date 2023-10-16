Росіяни випустили 9 авіабомб по Херсонщині
У понеділок, 16 жовтня, росіяни атакували Херсонщину п'ятьма літаками СУ
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом, ворог випустив 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Інформація про потерпілих і руйнування наразі встановлюється.
- Раніше речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що інтенсивність російських обстрілів Херсонщини знизилася через негоду.
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