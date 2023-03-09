Росіяни випустили по Нікопольщині понад 40 снарядів, є загиблий, двоє людей поранені

Про це поінформували в Дніпропетровській ОВА.

"Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів", – ствердили в ОВА.

Так, унаслідок обстрілу загинув 34-річний чоловік, також поранення дістали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано.

"Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", – додали в пресслужбі.