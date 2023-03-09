Росіяни випустили по Нікопольщині понад 40 снарядів, є загиблий, двоє людей поранені
РФ надалі з артилерії обстрілює Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення
Про це поінформували в Дніпропетровській ОВА.
"Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів", – ствердили в ОВА.
Так, унаслідок обстрілу загинув 34-річний чоловік, також поранення дістали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано.
"Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", – додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, Нікопольський район Дніпропетровщини у середу, 8 березня, зазнав ворожих обстрілів з важкої артилерії та "градів": тоді поранення дістали діти 10 й 11 років і четверо дорослих.
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