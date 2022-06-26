Росіяни випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін, загинула людина

Про це написав у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська", - зазначив Живицький.

Протягом доби росіяни випустили по громадам понад 150 снарядів та мін. По Краснопільській громаді було близько сотні "прильотів".

"На території сел громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна - в лікарні", - підсмував очільник ОВА.