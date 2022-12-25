Росіяни випустили три ракети по Краматорську: пошкоджено промислове підприємство
У неділю, 25 грудня, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що російські загарбники влучили в промислове підприємство. Унаслідок цього пошкоджень зазнали цехи та обладнання. Люди не постраждали.
Також Кириленко написав, що вдень росіяни також здійснювали обстріли Авдіївки. Станом на 15:14 окупанти щонайменше шість разів обстріляли місто з артилерії та "градів". Поранень зазнала жінка.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Він зазначив, що окупанти випустили по місту три ракети. За попередньою інформацією, жертв немає.
"Небезпека не минула, перебувайте в укриттях", - наголосив він.
- Протягом доби, 25 грудня, окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є поранені у Бахмуті, Максимільянівці та Предтечиному.
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