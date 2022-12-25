За добу окупанти 19 разів обстріляли Донеччину, є поранені

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що росіяни здійснили сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Часів Яр, Велика Новосілка, села Бердичі, Степове, Максимільянівка, Времівка, Предтечине.

Внаслідок обстрілів з артилерії, мінометів, РСЗВ "град" та "ураган" пошкоджено 13 житлових будинків.

Окупанти обстріляли з "ураганів" село Предтечине, поцілили в приватні будинки, є травмований, через артилерійські обстріли також є поранені у Бахмуті та Максимільянівці.

Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також у повідомленні йдеться, що за допомогою поліції евакуйовано ще 104 людини, з початку обов’язкової евакуації - понад 33 670 осіб, серед них 5019 – діти, 1967 – люди з інвалідністю.

У ISW спрогнозували, що російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.

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