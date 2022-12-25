Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася останніми днями, хоча ще рано оцінювати, чи досяг наступ РФ кульмінації.

У ISW зазначають, що російські військові блогери визнали, що українцям вдалося трохи уповільнити темп просування окупантів навколо Бахмута та прилеглих населених пунктів. А один з них стверджував, що українські війська відкинули найманців ПВК Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Водночас українські джерела у соцмережах раніше стверджували, що ЗСУ повністю витіснили російські війська зі східних околиць Бахмута приблизно 21 грудня.

За оцінкою ISW, російські війська здійснили дещо менше просування в районі Бахмута в листопаді та грудні, разом узятих, порівняно з жовтнем.

В Інституті вивчення війни припустили, що російським військам буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

"Невпинний і дорогий тиск Росії на Бахмут може погіршити здатність досягати довгострокових цілей на театрі дій на Донбасі", - констатували в ISW.

24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Євген Пригожин намагається силами ПВК Вагнера захопити Бахмут на Донеччині, аби завдати удару по авторитету російської регулярної армії та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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