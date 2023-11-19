Росіяни вранці обстріляли Херсон: поранено п'ятьох людей, серед них - дитина

Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що росіяни обстріляли Херсон близько 11:15. За словами голови МВА, внаслідок ворожих обстрілів міста поранення отримала 6-річна дитина. Дівчинку з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями госпіталізували. Її стан оцінюється як середній.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Згодом стало відомо ще про двох потерпілих жінок, яких доправили до лікарень Херсона. Одна з них - у важкому стані.

Як пізніше уточнив голова МВС України Ігор Клименко, внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали пʼятеро людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

У всіх потерпілих - осколкові пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу.

Міністр повідомив, що під час обстрілу дитина з бабусею гуляли у дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду.

Також, за даними прокуратури, внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Фото: Херсонська обласна прокуратура