Росіяни вранці обстріляли Херсон: поранено п'ятьох людей, серед них - дитина
Уранці неділі, 19 листопада, російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл Херсона, унаслідок чого постраждали п'ятеро мешканців, зокрема дитина
Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що росіяни обстріляли Херсон близько 11:15. За словами голови МВА, внаслідок ворожих обстрілів міста поранення отримала 6-річна дитина. Дівчинку з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями госпіталізували. Її стан оцінюється як середній.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Згодом стало відомо ще про двох потерпілих жінок, яких доправили до лікарень Херсона. Одна з них - у важкому стані.
Як пізніше уточнив голова МВС України Ігор Клименко, внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали пʼятеро людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.
У всіх потерпілих - осколкові пораненнями. Лікарі надають необхідну допомогу.
Міністр повідомив, що під час обстрілу дитина з бабусею гуляли у дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду.
Також, за даними прокуратури, внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
- Днем раніше російські окупанти також атакували Херсон. Тоді унаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.
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