Армія РФ вдарила по Херсону: постраждав волонтер
Російські окупанти 18 листопада атакували Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці.
Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
- Того ж дня російські війська завдали артилерійського удару по селищу Велетенське Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого постраждав місцевий житель.
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