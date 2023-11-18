Армія РФ вдарила по Херсону: постраждав волонтер

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.